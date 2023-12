Napoli Inter, i convocati di Mazzarri: in tre out, torna Lindstrom

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato la lista dei convocati per la sfida Napoli Inter, in programma questa sera al Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, sotto la guida del nuovo allenatore Walter Mazzarri, si prepara per il confronto cruciale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’ottimo debutto contro l’Atalanta, Mazzarri punta a rilanciare le ambizioni dello scudetto e a ottenere una vittoria al Maradona, mancante per gli azzurri dalla seconda giornata. Tuttavia, il tecnico toscano deve affrontare alcune assenze importanti in difesa, con le assenze di Mario Rui, Olivera e Zanoli.

Una nota positiva per il Napoli è il ritorno di Lindstrom, almeno in panchina, a rinforzare le opzioni a disposizione di Mazzarri. La formazione vedrà probabilmente Osimhen schierato dal primo minuto. Nonostante l’assenza pesante di Bastoni, i nerazzurri si presenteranno quasi al completo.

Convocati di Mazzarri per la sfida:

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

ELMAS Eljif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor

Il Napoli si appresta a affrontare un test cruciale, e Mazzarri dovrà gestire con astuzia le emergenze difensive per ottenere un risultato positivo contro l’Inter.