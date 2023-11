Atalanta-Napoli, le pagelle del CorSport: “Kvara e Elmas i migliori, ma anche tre insufficienze”

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle prestazioni di Osimhen e company nella sfida Atalanta-Napoli.

Il Napoli ha conquistato una vittoria importantissima imponendosi per 1-2 contro l’Atalanta, consolidando il suo quarto posto in classifica. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i voti assegnati ai calciatori azzurri riflettono la prestazione della squadra durante la partita.

Desta ammirazione il duo Kvara ed Elmas

Il Corriere dello Sport, nel suo consueto spazio dedicato al calcio, ha elogiato Khvicha Kvaratskhelia ed Elmas, assegnando loro un meritato sette in pagella. Entrambi hanno contribuito in modo significativo alla vittoria, confermandosi come elementi chiave del Napoli.

Osimhen ritorna in grande stile

Particolarmente sottolineato è il ritorno in campo di Victor Osimhen, che ha ottenuto un voto in pagella di 6.5. Dopo 67 partite con il Napoli senza maschera, il giocatore è tornato in campo in modo decisivo dopo 48 giorni di assenza, fornendo un assist acrobatico a Elmas. Il Corriere dello Sport ha descritto il momento come un “wow” e ha elogiato la determinazione e la forza del giocatore.

Insufficienze evidenziate dal Corriere dello Sport

Tuttavia, non mancano le insufficienze, con Amir Rrahmani che ha ricevuto un voto di 5.5. Juan Jesus e Piotr Zielinski sono stati bocciati con lo stesso voto, ma il Corriere dello Sport ha sottolineato le attenuanti circostanze. Juan Jesus è stato schierato in una posizione non congeniale, mentre Zielinski era influenzato.