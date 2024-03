Napoli, il report conferma: Kvaratskhelia salta l’Atalanta per infortunio

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha diramato il consueto report dell’allenamento odierno in vista della delicata sfida casalinga di domani contro l’Atalanta. Una nota riguarda in particolare le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia.

Allenamento personalizzato per Kvara

Il talento georgiano ha svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo per permettergli di smaltire la contrattura muscolare rimediata con la nazionale. Palestra e campo personalizzati per lui.

Assenza confermata contro l’Atalanta

Il report odierno del Napoli conferma quindi l’assenza di Kvaratskhelia per la delicata sfida di domani sera al Maradona contro l’Atalanta di Gasperini. Un’assenza pesantissima per gli azzurri.

Seduta di allenamento regolare

Per il resto della rosa, seduta regolare quest’oggi a Castel Volturno. Riscaldamento, partitina e lavoro tecnico-tattico in vista del match sotto gli ordini di mister Calzona, di ritorno dopo gli impegni con la Slovacchia.

Le condizioni di Kvara

Kvaratskhelia aveva accusato la contrattura muscolare durante l’ultima sosta per le nazionali. Gli esami strumentali avevano evidenziato l’infortunio, con il georgiano costretto a un lavoro personalizzato per accelerare il recupero.

Ipotesi rientro col Monza?

Lo staff medico spera di poter riavere a disposizione il gioiello offensivo già per il prossimo impegno interno contro il Monza del 7 aprile, a patto che il recupero proceda senza intoppi nei prossimi giorni.

In ogni caso, la notizia della sua assenza contro l’Atalanta rappresenta un duro colpo per Spalletti in una gara cruciale per la rincorsa Champions del Napoli. Gli azzurri dovranno fare a meno del calciatore che più li ha trascinati in questa stagione.