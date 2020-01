Napoli idea Maupay, è la rivelazione del Brighton: ecco la valutazione

Idea Maupay per il Napoli. Secondo quanto scrive il Daily Telegraph gli azzurri stanno pensando seriamente alla rivelazione del Britghton.

Nome nuovo per il mercato del Napoli è quello di Neal Maupay. Il calciatore è la rivelazione del Britghton e della Premier League. Francese classe ’96 ha messo a segno 7 gol in 21 partite giocate fino ad ora. Un bottino di gol che lo ha portato a mettersi in evidenza in un campionato molto complicato e duro come quello inglese. Il giocatore non ha risentito del salto dalla Premiership e sta confermando tutto il suo potenziale. L’ex bomber del Brentford è entrato ufficialmente nel mirino di Cristiano Giuntoli e della SSCN che sta cominciando a costruire già quella che a giugno si annuncia come una rivoluzione. Sofyan Amrabat e Amir Rrhamani del Verona sono profili vicinissimi agli azzurri, ma arriveranno solo al termine di questa stagione. Così come si pensa a Boga del Sassuolo.

Calciomercato Napoli su Maupay: la valutazione

Nel calciomercato del Napoli irrompe Maupay. Il bomber rivelazione del Brighton ha però una valutazione monstre di 45 milioni di euro. Questo è per ora un ostacolo non da poco, anche se la trattativa è solo nelle fasi iniziali. Intanto Repubblica fa sapere di una trattativa per Lobotka pronta a chiudersi entro 48 ore, cosa che permetterebbe agli azzurri di avere il centrocampista slovacco anche in panchina con la Lazio. Il Napoli attenderà fino al massimo fino a sabato, poi mollerà definitivamente l’obiettivo. Ecco perché ha messo nel mirino Diego Demme, centrocampista centrale del Lipsia che può essere acquistato per una cifra tra i 16 ed i 20 milioni di euro. L’arrivo di Demme non escluderebbe quello di Lobotka, ma ora la priorità di Giuntoli è quella di dare un metodista in mezzo al campo a Gattuso. Il tecnico lo ha velatamente richiesto, il Napoli vuole accontentarlo.