Schira: “Gollini affare alla Bereszynski. Sirigu? Napoli perplesso”

Nicolò Schira rivela che Gollini è una operazione alla Bereszynski, mentre su Sirigu il Napoli è sempre stato perplesso

Il giornalista Nicolò Schira ha fatto un nuovo aggiornamento sull’operazione Gollini-Sirigu ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club: “Gollini al Napoli? “Operazione alla Bereszyński, sarà un’alternativa di Meret più pronta rispetto a Sirigu. Alex ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli, ma era necessaria un’alternativa al portiere italiano. La società azzurra è stata brava e lungimirante in estate, mentre in questa sessione si è mossa in modo intelligente. Sulla carta, il polacco e Gollini sembrano alternative più pronte rispetto a Zanoli e Sirigu. La formula è un prestito con diritto di riscatto, l’operazione è ormai terminata”.

Per Schira l’affare Gollini-Sirigu è già tutto chiuso, con l’Atalanta che ha dato il via libera

“Sirigu ha già chiuso tutto, l’affare è definito. L’Atalanta, inoltre, ha dato il via libera anche per il trasferimento di Gollini al Napoli, bisognerà rivedere gli ultimi aspetti burocratici. Non si sa soltanto quando si concretizzerà l’affare, ma l’affare si farà”.

Schira ha poi aggiunto: “Volontà del Napoli di salutare Sirigu? È un 50 e 50. La società aveva delle perplessità su Salvatore, sebbene si trattasse di un grande uomo spogliatoio. Ad un certo punto era in corso la trattativa con il Cagliari, desiderava giocare. È arrivata l’occasione Fiorentina, dove comunque giocherà ancora Terracciano come anche al Napoli giocherà ancora Meret. Vedremo se Sirigu e Gollini avranno spazio, si tratta di un affare che non cambierà il destino dei calciatori, non brillante nei vecchi club”.