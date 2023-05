CSD- Napoli, Giutoli possibili dimissioni. Fissato l’incontro con ADL, spunta la data

Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe seguire le orme di Spalletti e lasciare il club. Il suo futuro sarà discusso nell’imminente incontro con il presidente De Laurentiis. Il flirt con la Juventus potrebbe portare a un’uscita amara.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello sport, potrebbe imitare Luciano Spalletti: dando le dimissioni. Nell’ultima partita di campionato e le celebrazioni dello scudetto, Giuntoli si trova ad affrontare un possibile termine del suo ciclo al Napoli. Come Spalletti, dopo otto anni di trionfi e sfide, il ds potrebbe ritenere conclusa la sua avventura in azzurro.

L’ultimo capitolo di questa storia, tuttavia, potrebbe essere piuttosto amaro. Giuntoli ha un flirt noto con la Juventus, una situazione di cui non solo Napoli, ma anche Torino è pienamente consapevole. Nonostante ciò, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare, soprattutto non alla Juventus.

Il futuro di Giuntoli sarà al centro dell’attenzione nell’imminente incontro con De Laurentiis, previsto per la prossima settimana dopo la partita con la Sampdoria. Nonostante la data esatta non sia ancora stata fissata, considerando la cancellazione del tour in Corea e i preparativi per le vacanze e le convocazioni nazionali, ogni momento a partire da lunedì potrebbe diventare un’opportunità per la discussione.

Nessuno può permettersi di perdere tempo, dato l’urgente bisogno di pianificare il futuro – sia per Napoli che per Juventus. Se non si dovesse trovare un punto d’incontro, non sarebbe escluso che Giuntoli potrebbe optare per la “soluzione Spalletti”: le dimissioni. Senza alcuna garanzia, naturalmente, che De Laurentiis le accetterebbe.

Il caso di Giuntoli riflette quello di Spalletti. Dopo otto anni di successi e scoperte, il suo rapporto con il Napoli sembra essere agli sgoccioli. Il freddo è palpabile sin da quando, alla prima festa scudetto, De Laurentiis ha parlato di un’intensa estate di lavoro mentre Giuntoli ha sottolineato ai tifosi napoletani che con De Laurentiis non c’è mai nulla di cui preoccuparsi.

Nel frattempo, il Napoli mantiene la sua posizione iniziale: Giuntoli ha un contratto fino al 2024 e De Laurentiis desidera che gli accordi vengano rispettati. Tuttavia, il ds e il presidente non hanno ancora avuto un confronto diretto sul futuro. La storia di Spalletti e le parole di De Laurentiis, “è un uomo libero e io sono generoso”, non sono passate inosservate.

La questione è seria e complicata per tutti i coinvolti. Giuntoli tornerà a Napoli domani, ma fino a domenica, De Laurentiis sarà probabilmente completamente impegnato nell’organizzazione del party al Maradona. Avranno l’opportunità di incrociarsi, forse anche al centro sportivo di Castel Volturno, ma non sarà facile trovare il momento giusto per discutere di una questione così delicata. Solo il tempo dirà quale sarà il destino di Giuntoli a Napoli.