Napoli già in Champions League, Ambrosino merita di realizzare il sogno: giocare in Serie A

Giuseppe Ambrosino ha il sogno di vestire la maglia del Napoli e Luciano Spalletti potrebbe decidere di coronarlo, facendolo scendere in campo in queste ultime tre giornate. Lo meriterebbe, perché i sogni di un ragazzo vanno alimentanti e perché ha dimostrato di meritarsi questa gioia. Certo rischiarlo quando c’era ancora in gioco la possibilità di giocare per lo scudetto o per la qualificazione Champions League, sarebbe stato troppo. Ma ora gli obiettivi sono raggiunti. Ovviamente c’è da difendere il terzo posto, sia per l’onore che per le casse di De Laurentiis, visto che ballano almeno 2 milioni di euro tra terzo e quarto posto.

Ambrosino in campo col Napoli

Alzi la mano chi sul 4-0 per gli azzurri in Napoli-Sassuolo non ha pensato: “Questo sarebbe proprio il momento di schierare Ambrosino“. Ed invece il giovane bomber della Primavera del Napoli, con 17 reti all’attivo, non c’era tra i convocati. A tre giornate dalla fine Spalletti potrebbe decidere di puntare su Ambrosino, magari non dall’inizio, ma sicuramente a partita in corso. Darebbe un ulteriore senso a questo finale di stagione al Napoli. Sarebbe un premio per un giocatore come Ambrosino che il Napoli ha blindato e che potrebbe misurarsi con la Serie A. Una cosa che sicuramente un capita tutti i giorni. Il tecnico degli azzurri farebbe bene a pensarci, anche perché in Primavera ci sarebbero altri giocatori meritevoli come Vergara e Idasiak, ad esempio.