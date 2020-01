Napoli, Gattuso: “La prossima volta controllerò i tacchetti dei giocatori”

Gattuso furioso per la sconfitta del Napoli. Il tecnico commenta gli errori individuali e ammette che controllerà personalmente i tacchetti dei giocatori.

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter al San Paolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Gattuso ha definito la gara con l’Inter la migliore partita della squadra azzurra e ha bacchettato i suoi per i troppi errori individuali.

Oggi penso sia stata la migliore partita della mia gestione. Non è un caso che al ‘San Paolo’ non si vinca da tanto. Alla squadra ho detto che dobbiamo continuare così senza guardare la classifica. Di Lorenzo e non Luperto? A parte la scivolata ha fatto un’ottima partita. Ci siamo fatti infinocchiare 4-5 volte. Non dobbiamo pensare sempre alla sfiga”.



Gattuso infine sottolinea la questione tacchetti per i giocatori del Napoli

“Dobbiamo essere più puliti quando usciamo da dietro. Potevamo scivolare meglio con i centrocampisti. Oggi i tre goal ce li siamo fatti da soli. La prossima volta controllerò anche i tacchetti, non si può prendere goal perché si scivola. In questo momento non è facile giocare al ‘San Paolo’. Questa squadra era abituata a lottare per lo Scudetto”.