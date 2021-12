Napoli, Gatti piace a Giuntoli: Il Frosinone fissa il prezzo del difensore

Federico Gatti del Frosinone nei radar del Napoli. Il club ciociaro fissa il prezzo del nuovo talento della serie B.

IL FROSINONE FISSA IL PREZZO DI GATTI: PIACE AL NAPOLI

Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli per il calciomercato invernale, quando gli azzurri perderanno Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il centrale difensivo di 23 anni sta facendo delle ottime prestazioni con il Frosinone. Federico Gatti piace moltissimo al Napoli. Giuntoli segue da vicino il calciatore che è nel mirino anche di Atalanta e Juventus.

Federico Gatti è un difensore ‘alla Chiellini‘ per intenderci, che il Frosinone ha pescato l’anno scorso dalla Pro Patria a titolo definitivo. Storia particolare la sua, che a 17 anni ha lasciato la scuola e si è rimboccato le maniche per portare i soldi a casa dopo che il padre era rimasto disoccupato. Sveglia puntata alle 4 per andare ai mercati generali e muratore come secondo lavoro, con il pallone sempre in testa.

L’agente di Gatti strizza l’occhio al Napoli e afferma : “Lui vuole giocare dove c’è passione, si esalta dentro le partite e nei contesti dove c’è grande trasporto emotivo. Credo che una società come il Napoli, che ha questo tipo di pubblico e passione, possa essere una cornice idilliaca per le sue caratteristiche morali. Il Napoli può provare a prenderlo a gennaio? Di certo lo stimano molto, da qui a gennaio c’è tempo. Bisognerà confrontarsi con Angelozzi. Poi non so le esigenze del Napoli per gennaio. La mia idea è che penso che il Napoli, in prospettiva, potrebbe pensare a un investimento su un difensore centrale giovane. Poi se sarà Gatti o un altro, a gennaio o giugno, non lo posso sapere ovviamente“.

Il Napoli ha fatto seguire Gatti del Frosinone in più di un’occasione, su difensore si registrano anche gli interessi di Atalanta e Juventus. Il Frosinone, dal canto suo, già pregusta una potenziale cessione. Prezzo fissato: servono 5-7 milioni di euro per impacchettarlo e portarselo a casa.