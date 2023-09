Il Napoli di Garcia esclude Lobotka, Kvaratskhelia diventa uno dei tanti

Il Napoli inciampa contro la Lazio e i tifosi iniziano a porsi domande. Cosa non va? Le scelte di Rudi Garcia sono sul banco degli imputati.

CALCIO NAPOLI. Ecco, siamo qui di nuovo. Dopo una sconfitta che fa male, tutti si chiedono: cosa diavolo sta succedendo al Napoli? Rudi Garcia, il mister, sta facendo delle scelte che non sembrano piacere né ai tifosi né agli esperti. La partita con la Lazio ha lasciato più domande che risposte.

Le Scelte che Fanno Discutere

Garcia ha deciso di mettere in panchina Lobotka, un giocatore chiave nel centrocampo azzurro. Perché? E poi c’è Kvaratskhelia, un calciatore che molti ritenevano “speciale”, trasformato in un “uomo normale” dal nostro mister. Non è la prima volta che le scelte tattiche fanno alzare più di un sopracciglio.

Quando il VAR Non Basta

Okay, diciamocelo: il VAR ha annullato ben due gol alla Lazio. Una manna dal cielo, no? Eppure, il Napoli non è riuscito a capitalizzare. È come avere la lotteria in mano e non riscattare il biglietto vincente. Sarri dalla panchina avversaria sembrava dire: “Ehi, vi sto dando una chance, prendetela!”. Ma nulla, il Napoli sembrava un’ombra di se stesso.

Ora o Mai Più

Il tempo stringe e le domande si moltiplicano. Sarà interessante vedere come Garcia gestirà questa pressione crescente. Il calcio è spietato, e se non troverà le risposte giuste, potrebbe essere lui stesso a dover fare i conti con una situazione sempre più delicata.

I tifosi del Napoli si aspettano di più

Nessuno ha la palla di cristallo, ma una cosa è certa: i tifosi del Napoli si aspettano di più. E hanno tutto il diritto di farlo. Se Garcia vuole tenere tutti dalla sua parte, dovrà ripensare alcune delle sue decisioni. Altrimenti, il “bivio” potrebbe diventare una “strada senza uscita”.

Dunque, Napoli, quale direzione prenderemo? Il tempo, come sempre, avrà l’ultima parola.