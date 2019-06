Napoli, Fedele: "Zapata più Lozano? Siete inguaribili fantasisti..."

Enrico Fedele parla del Napoli. Il procuratore dei fratelli Cannavaro non crede al doppio colpo Zapata-Lozano.







Il mercato del Napoli è in pieno fermento. Molti i nomi che circolano su radio-mercato. I tifosi sognano il grande colpo in attacco, una punta arriverà di certo come annunciato dallo stesso De Laurentiis.

Il sogno del patron si chiama Icardi, ma l’argentino ha fatto sapere di non gradire la destinazione Napoli.

In queste ore è scemata la pista che portava a James Rodriguez, mentre restano in piedi quelle che portano a Duvan e Lozano.

Enrico Fedele ha parlato del Napoli e del mercato azzurro ai microfoni di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte.

Durante la trasmissione un radioascoltatore ha chiesto quali siano le reali possibilità che il Napoli operi il doppio colpo in attacco. Fedele ha risposto:

“Il Napoli può prendere Zapata più Lozano? Siete inguaribili fantasisti e innamorati, ma le squadre non si fanno con fantasia e amore”.







Fedele sul Napoli ha poi aggiunto: