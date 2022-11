Napoli-Empoli: Kvaratskhelia resta in dubbio, le ultime sul recupero

Kvicha Kvaratskhelia resta in dubbio per la sfida Napoli-Empoli, il giocatore georgiano si è fermato per problemi di lombalgia.

Kvaratskhelia ha saltato la sfida con l’Atalanta e Spalletti al termine del match ha bacchettato i giornalisti dicendo che il Napoli non dipende dal georgiano. È chiaro, però, che il Napoli ha bisogno di Kvaratskhelia, giocatore che illumina la scena e fa la differenza con gol e assist, come si è visto da inizio stagione.

Kvaratskhelia recupero per Napoli-Empoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore ha osservato due giorni di riposo assoluto. Oggi il giocatore sarà valutato per capire a che punto è il suo infortunio. La sua presenza nella sfida dello stadio Maradona non può essere certa.

C’è comunque ottimismo per il recupero di Kvaratskhelia per Napoli-Empoli anche se non è detto che parta dal primo minuto. Il Napoli in panchina ha giocatori importanti che possono sostituirlo. A Bergamo con l’Atalanta Elmas è andato anche in gol. Ma la sensazione è che se Kvaratskhelia non riesce a recuperare o non parte titolare, ci sarà Raspadori al suo posto. Spalletti con l’Atalanta ha scelto una soluzione leggermente più difensiva, ma con l’Empoli in caso ci saranno meno remore. Raspadori con l’Atalanta non è proprio sceso in campo e devono le informazioni raccolte da Napolipiu è molto probabile che scenda in campo da titolare nella sfida con l’Empoli.

La presenza di Kvaratskhelia in panchina può essere comunque importantissimo nel caso la partita non si dovesse sbloccare. Qualora invece il risultato di dovesse mettere sui binari giusti, allora Spalletti può prendere anche in considerazione l’idea di lasciarlo riposare per poi gettarlo di nuovo nella mischia per la sfida Napoli-Udinese. Ovvero l’ultima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Poi si tornerà a giocare a gennaio del 2023.