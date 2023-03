Napoli: due feste per lo scudetto, spuntano le date e le location

La festa scudetto del Napoli potrebbe essere doppia, una quando ci sarà l’aritmetica l’altra del Comune il 4 giugno.

Da tempo a Napoli si è mandata a farsi benedire la scaramanzia. Oramai lo scudetto viene dato per assodato, nonostante manchino ancora dei punti da conquistare. Ma con 19 punti di vantaggio a 11 giornate dalla fine c’è chi ci sente super sereno, anche in caso dovessero eliminare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus di Allegri. Anche se pare che i bianconeri possano ricevere un’altra maxi penalizzazione da trenta o quaranta punti.

Festa scudetto a Napoli: tutte le informazioni

“Due feste per cominciare, in attesa delle altre, senza contare quelle spontanee. Si prevede doppio festeggiamento per lo scudetto e il merito è del Napoli che ha preso il largo da tempo permettendo alla città di prepararsi senza lasciare nulla al caso. L’aritmetica dovrebbe arrivare tra fi ne aprile e inizio maggio e quello sarà il primo momento per esplodere di gioia. Poi ci sarà un secondo appuntamento con le emozioni che il Comune di Napoli sta pianificando da settimane con la Prefettura e il presidente De Laurentiis per mettere a punto un adeguato piano sicurezza.

La data potrebbe essere quella del 4 giugno, nel weekend di chiusura del campionato. L’idea è di un maxi-evento a Piazza del Plebiscito con ospiti d’eccezione e ovviamente i calciatori e con festeggiamenti paralleli in altre location della città ancora da individuare. Un modo per canalizzare l’entusiasmo evitando di invogliare la folla a riunirsi in un unico punto” scrive Corriere dello Sport che indica anche i Lungomare Caracciolo e Scampia come altre location in aggiunta.

Le informazioni dettagliate sulla festa scudetto del Napoli saranno rese note dalle autorità e dalla SSCN appena sarà tutto definito, anche perché bisogna avere sempre la matematica certezza della vittoria, prima di poter annunciare qualcosa.