Napoli, difesa in emergenza: 6 gol subiti e Rrahmani ko

Dopo l’addio di Kim, la difesa del Napoli appare in difficoltà con 6 reti subite e l’infortunio di Rrahmani. Contro il Bologna è rebus.

Ultime notizie calcio Napoli. La difesa è un vero rebus per il Napoli di Rudi Garcia. Dopo sole 5 partite, gli azzurri hanno già incassato 6 reti, mostrando evidenti difficoltà nel reparto arretrato. La cessione di Kim in estate si sta facendo sentire, con i sostituti Juan Jesus e Ostigard che non sembrano dare le stesse garanzie. Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

In più si è fermato Rrahmani, infortunatosi durante Napoli-Braga di Champions League. Il kosovaro, sostituito dopo 13 minuti da Ostigard, ha riportato un problema muscolare che lo mette a forte rischio per la trasferta di Bologna. Un’assenza pesante per Garcia, già alle prese con una difesa traballante.

Al suo posto, accanto ad Ostigard, dovrebbe giocare Juan Jesus o eventualmente il giovane Natan, acquistato dal Napoli per 10 milioni ma con soli 5 minuti in campo finora. Il brasiliano è una scommessa e gettarlo nella mischia dal 1′ sarebbe un azzardo.

I tifosi si aspettavano di più dal talento verdeoro, ma per i giudizi definitivi è ancora troppo presto. Di certo la difesa rischia di essere molto rimaneggiata a Bologna, in una trasferta delicata per il Napoli.

Garcia spera di ritrovare compattezza e solidità, finora mancate. Perdere Kim si è rivelato un durissimo colpo e trovare alternative valide non è semplice. Ricostruire una difesa solida come quella dello scudetto è la priorità per il tecnico. Le fondamenta dell’edificio Napoli al momento sono fragili. Tocca a Garcia rinforzarle.