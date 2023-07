Napoli ha il si del nuovo Difensore, Cesarano: “l’annuncio Entro il 10 Agosto”

Secondo il noto giornalista Rino Cesarano, il Napoli ha il si del nuovo difensore. L’annuncio ufficiale è previsto per il 10 agosto.

Calciomercato Napoli. Il Napoli starebbe per mettere a segno un colpo importante per la difesa. A rivelarlo è stato il giornalista Rino Cesarano, voce storica del Corriere dello Sport, nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro in onda su Canale 21.

“Il Napoli ha il sì del difensore che ha individuato da diverso tempo ormai” ha dichiarato Cesarano, pur senza svelare il nome del giocatore. “Il difensore in questione non lo conosco, so solo che c’è il sì, ma sta temporeggiando perché la società di appartenenza sta facendo il gioco al rialzo. Il Napoli ha la certezza che il giocatore vuole venire a Napoli. Entro il 10 agosto ci sarà il nome del centrale“.

Parole importanti, che testimoniano come la dirigenza azzurra stia lavorando concretamente per regalare a Spalletti il sostituto di Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco. Tra i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane c’è quello di Danso, che avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento.

Manca ancora l’intesa definitiva con il club tedesco, che sta alzando il prezzo, ma la sensazione è che presto arriverà la fumata bianca. I tifosi azzurri non vedono l’ora di conoscere l’identità del nuovo rinforzo per la retroguardia, con l’annuncio che, stando alle parole di Cesarano, dovrebbe arrivare entro il 10 agosto.