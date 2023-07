Zuliani gufa il Napoli: “Garcia non è meglio di spalletti, ha tutto da perdere “

Claudio Zuliani esprime dubbi sul nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, e sulla possibilità che possa superare le prestazioni del suo predecessore, Luciano Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Claudio Zuliani, conosciuto tifoso della Juventus, esprime dubbi sull’impatto che il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, potrebbe avere nella prossima stagione di Serie A. L’editoriale su bianconeranews è l’occasione per Zuliani di esprimere le sue considerazioni sul mercato e sulle possibili dinamiche del prossimo campionato.

Juventus e mercato della Serie A

Zuliani ha iniziato il suo editoriale sottolineando l’attuale situazione economica delle squadre italiane e le possibili ripercussioni sul mercato dei trasferimenti: “Il mercato è ancora lunghissimo, sia per noi che per le concorrenti, però una cosa è certa: non ci sono dollari nelle casse italiane.”

La Juventus come esempio di stabilità

Secondo Zuliani, la Juventus si sarebbe rafforzata mantenendo lo stesso allenatore e il direttore tecnico. Una scelta che, nonostante possa sembrare uno svantaggio per molti, rappresenta invece un valore aggiunto nel contesto della ricostruzione intrapresa dal club.

Dubbi sul Napoli e Garcia

L’argomento più importante del suo editoriale riguarda il Napoli. Zuliani esprime dubbi sul successo di Rudi Garcia, il nuovo allenatore del club azzurro: “Il Napoli ha cambiato ed è da vedere se Garcia sarà meglio di Spalletti. Se dovesse arrivare primo non farebbe meglio del suo predecessore, quindi ha tutto da perdere.”

Un confronto tra i calciatori

Zuliani ha poi confrontato la situazione del Napoli con quella della Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia sostituito Cuadrado con il giovane Weah, mentre il Napoli attende di capire il futuro di Pogba.

Queste osservazioni di Zuliani aprono interessanti spunti di riflessione sulla prossima stagione della Serie A e sulle dinamiche che potrebbero caratterizzare il prossimo mercato.