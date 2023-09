Napoli, Del Genio analizza il ko con la Lazio: “Sconfitti per problemi tattici” – VIDEO

Il giornalista Del Genio imputa la sconfitta del Napoli con la Lazio a problemi tattici e alle scelte sbagliate dell’allenatore Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Paolo Del Genio, analizzando la sconfitta interna del Napoli contro la Lazio, punta il dito contro le scelte tattiche di mister Garcia, reo di non aver trovato contromisure al crollo della squadra nella ripresa.

“Non è stata una sconfitta né fisica né psicologica, ma prettamente tattica, di scelte sbagliate dell’allenatore” ha spiegato Paolo Del Genio.

Dopo un ottimo primo tempo, culminato con il pareggio di Zielinski, nella ripresa il Napoli è sparito dal campo subendo le ripartenze della Lazio. Secondo Del Genio, Garcia non è stato in grado di correre ai ripari dal punto di vista tattico.

I cambi del tecnico francese non hanno sortito l’effetto sperato, con la squadra apparsa lunga e distratta nel subire i contropiedi di Felipe Anderson e compagni. Inevitabile quindi, per il giornalista, imputare a Garcia le principali colpe di questo black-out.

Ora durante la sosta ci sarà tempo per lavorare sui problemi evidenziati nel match con la Lazio, così da non ripetere più certi errori tattici. Il Napoli è chiamato a reagire, ma per Del Genio questa sconfitta porta la firma di Garcia.