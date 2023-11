Napoli: La decisione di Mazzarri su Anguissa in Vista dell’Atalanta

Walter Mazzarri ha avuto un colloquio con Anguissa, reduce dagli impegni in nazionale: il centrocampista titolare con l’Atalanta solo in un caso.

Notizie calcio Napoli – Mancano poche ore ad Atalanta-Napoli e uno dei dubbi di formazione per Walter Mazzarri riguarda Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è reduce da impegnativi match con la propria nazionale e ieri ha praticamente conosciuto il nuovo allenatore degli azzurri.

I due hanno avuto un colloquio in cui Anguissa ha fornito rassicurazioni dal punto di vista fisico. Starà poi a Mazzarri, che finora non lo aveva mai visto all’opera, decidere se schierarlo dal 1′ al Gewiss Stadium.

Anguissa Titolare contro l’Atalanta?

I dubbi sulla presenza di Anguissa nella formazione titolare non derivano da questioni tecniche o tattiche, ma piuttosto dallo stress fisico e psicologico accumulato durante i viaggi tra Italia e Africa e le due partite di qualificazione mondiale giocate interamente con il Camerun.

Nessun dubbio sulle qualità tecniche del mediano ex Fulham, ma in caso di condizioni non ottimali è pronto il giovane Cajuste a prendere il suo posto accanto a Lobotka. Solo se si sentirà al 100% Anguissa partirà titolare nell’undici del tecnico toscano.

In caso contrario, Mazzarri non intende rischiare il centrocampista reduce da 180 minuti giocati con la nazionale camerunense. La parola d’ordine è tutelare la salute dei giocatori. Si attende l’ufficialità delle formazioni per capire la scelta finale.

La Decisione del Tecnico e l’Impatto sulla Squadra

La decisione di Mazzarri su Anguissa sarà fondamentale per la strategia del Napoli nella partita contro l’Atalanta. Il centrocampista è un elemento chiave nel gioco della squadra, e la sua presenza potrebbe influenzare significativamente l’esito della partita. La comunità dei tifosi e gli esperti di calcio attendono con interesse la scelta finale del tecnico, che rivelerà molto sulle tattiche del Napoli per questo importante incontro in Serie A.