Atalanta-Napoli, la Guida Completa: Formazioni, Orario e Streaming

Atalanta e Napoli, big match di serie A: Scopri le formazioni, dove vedere il match e tutti gli aggiornamenti su napolipiu.com.

Notizie calcio Napoli – La Serie A si prepara per un’altra giornata emozionante, con l’Atalanta che ospita il Napoli in un match cruciale per la classifica. Entrambe le squadre, separate da solo un punto, si sfideranno in una partita che potrebbe determinare la loro posizione nella corsa al titolo.

La Situazione delle Squadre

Il Napoli, guidato da Walter Mazzarri dopo l’esonero di Garcia, arriva alla partita con il peso della recente sconfitta interna. Con 21 punti, la squadra partenopea è determinata a riscattarsi e scalare la classifica. Dall’altro lato, l’Atalanta di Gasperini, sebbene alle prese con infortuni chiave, ha mostrato una solidità che la rende una sfidante formidabile con i suoi 20 punti.

Analisi delle Formazioni: Atalanta e Napoli

La formazione dell’Atalanta vedrà l’assenza di giocatori come Palomino e Toloi, ma il tecnico Gasperini è noto per la sua capacità di adattarsi e trovare soluzioni efficaci. Mazzarri, dal canto suo, potrebbe optare per alcune scelte tattiche sorprendenti, puntando su giocatori in grado di fare la differenza.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Guida alla Visione: Dove Seguire Atalanta-Napoli in Diretta

Per gli appassionati che desiderano seguire il match, ci sono diverse opzioni. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, disponibile su smart TV e dispositivi mobili. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming sul sito o sull’app di DAZN, accessibili da PC, smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Dario Marcolin, duo ben noto agli appassionati per la loro competenza e passione.

Rimani Aggiornato con NAPOLIPIU.COM su Atalanta-Napoli

Per gli aggiornamenti in tempo reale, le analisi post-partita e tutte le notizie più recenti su Atalanta-Napoli, non perdere la copertura esclusiva di NAPOLIPIU.COM. Il nostro sito offre un’approfondita copertura della Serie A, dagli aggiornamenti live del risultato alle analisi tattiche pre e post partita, statistiche dettagliate e classifiche aggiornate. Resta connesso per vivere ogni momento di questa emozionante sfida del calcio italiano.