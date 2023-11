Gasperini: “Sfida Accesa con il Napoli, Atalanta Pronta”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli di Mazzarri.

Notizie calcio Napoli – Alla vigilia del tanto atteso incontro tra Atalanta e Napoli, Gian Piero Gasperini ha condiviso le sue riflessioni in una conferenza stampa densa di anticipazioni e analisi. Il match, che si preannuncia come uno dei più vibranti di questa stagione di Serie A, vede l’Atalanta affrontare un Napoli rivitalizzato dall’arrivo di Mazzarri.

Gasperini ha espresso grande rispetto per il Napoli, sottolineando come la squadra partenopea abbia dominato il campionato nell’ultima stagione. “Mi aspetto il miglior Napoli,” ha dichiarato Gasperini, aggiungendo che per l’Atalanta questa partita rappresenta sempre un punto di riferimento cruciale.

L’allenatore ha poi affrontato il tema degli infortuni, menzionando l’assenza di Palomino e Toloi, mentre ha espresso ottimismo per il recupero di Ruggeri. Un’incertezza rimane su Koopmeiners, che sta affrontando problemi fisici dopo il ritorno dalla nazionale.

Sul fronte tattico, Gasperini ha discusso le potenziali scelte di formazione, inclusa la possibilità di schierare Adopo nonostante le sue differenze rispetto a De Roon. Ha anche espresso fiducia in De Ketelaere e Scamacca, entrambi in cerca di riscatto dopo stagioni difficili, sottolineando la necessità di continuità e impegno da parte loro.

La scelta tra Carnesecchi e Musso per il ruolo di portiere sembra pendere verso Carnesecchi, con Gasperini che intende dare continuità alla sua prestazione dopo la partita contro l’Udinese.

Infine, Gasperini ha toccato il tema dello Scudetto, considerando l’Inter come la squadra più accreditata al momento, pur non escludendo la Juventus, che secondo lui ha ampie possibilità di crescita.