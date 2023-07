Napoli, De Laurentiis pronto a stupire i tifosi a Dimaro con una doppia sorpresa

Aurelio De Laurentiis lavora per migliorare l’organico del Napoli. Grandi novità in arrivo a Dimaro per i tifosi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La prossima stagione del Napoli si preannuncia entusiasmante, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è pronto a stupire i tifosi azzurri con una doppia sorpresa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le star della squadra Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo sono al centro di importanti trattative che verranno rese pubbliche nel ritiro estivo di Dimaro.

Per il Napoli, l’obiettivo è quello di confermarsi ai vertici della classifica e migliorare il brillante percorso tracciato nella scorsa stagione. Una chiave fondamentale per raggiungere questo traguardo è rappresentata dal mantenimento di pezzi pregiati come Osimhen e Di Lorenzo.

Rispetto alle voci circolanti, il Corriere dello Sport ha svelato che “a Dimaro, De Laurentiis annuncerà i rinnovi di due pedine fondamentali nella squadra: Osimhen e Di Lorenzo.” Osimhen, talentuoso attaccante nigeriano, non mostra segni di ansia grazie alla costante comunicazione tra il suo agente Calenda e De Laurentiis. È in vista un contratto migliorativo, con una proposta di ingaggio di 7 milioni di euro a stagione, più bonus, che si estenderà oltre il 2025, anno di scadenza del suo attuale contratto.

Le notizie sono altrettanto positive per Di Lorenzo, con un accordo di rinnovo che si preannuncia imminente. Questo terzino dinamico ha dimostrato un formidabile talento e una presenza in campo di valore inestimabile per i partenopei.

Il ritiro estivo di Dimaro sarà senza dubbio il palcoscenico di annunci entusiasmanti che segneranno l’apertura di un nuovo capitolo per il Napoli. De Laurentiis sembra essere pronto a mantenere la promessa di regalare ai tifosi una squadra competitiva e ambiziosa, confermando il valore di Osimhen e Di Lorenzo con contratti all’altezza delle loro prestazioni.

Non resta che attendere l’ufficializzazione per poter celebrare la buona notizia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul futuro del Napoli, Osimhen, Di Lorenzo e le mosse strategiche di De Laurentiis.