Napoli, De Laurentiis irritato dopo l’infortunio di Juan Jesus: Il retroscena

Dopo l’infortunio di Juan Jesus, De Laurentiis è irritato e preoccupato per i continui problemi fisici in casa Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’ennesimo infortunio in casa Napoli ha acceso i campanelli d’allarme per il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro è “preoccupato ed anche seccato” per la situazione che sta vivendo la sua squadra.

Una Difesa in Crisi

L’ultimo a unirsi alla lista degli indisponibili è il difensore brasiliano Juan Jesus, che salterà non solo la prossima partita contro il Bologna ma anche altre sfide cruciali. Questo infortunio segue quello del suo compagno di reparto Amir Rrahmani, mettendo così l’allenatore Rudi Garcia in una situazione di emergenza difensiva. Al momento, Garcia ha a disposizione solo i difensori Ostigard e Natan di ruolo.

“I Muscoli del Napoli Vanno a Pezzi”

Il Mattino sottolinea la crescente preoccupazione di De Laurentiis, affermando: “I muscoli del Napoli vanno a pezzi.” In un periodo così intenso del campionato, ogni infortunio può avere ripercussioni significative sul rendimento della squadra e, di conseguenza, sulle ambizioni stagionali.

Un Tour de Force Incredibile

Il Napoli sta attraversando un periodo di partite ravvicinate e impegnative, un vero e proprio “tour de force incredibile,” come lo definisce Il Mattino. In questo contesto, la perdita di giocatori chiave come Juan Jesus e Rrahmani potrebbe avere un impatto notevole sulle prestazioni della squadra.