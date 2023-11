SportMediaset: Napoli, De Laurentiis pensa già al dopo Mazzarri. 4 nomi in pole

De Laurentiis sta valutando i nomi per il dopo Mazzarri: in pole Conte e Italiano se si punterà allo scudetto.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nonostante l’arrivo di Walter Mazzarri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il patron azzurro ha dato il via al casting per scegliere il tecnico che guiderà il Napoli nella stagione 2023/24.

Due gli scenari principali. Se si punterà allo scudetto, i nomi sono quelli di Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Per Conte si proverà a riproporre un ingaggio da 8 milioni, affiancandogli il ds Petrachi. Più facile arrivare a Italiano, considerati i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso. Il contratto del tecnico viola scade nel 2024, ma la Fiorentina ha un’opzione per il 2025.

In caso di obiettivo Europa League, invece, il Napoli virerebbe su Paulo Fonseca o Roberto De Zerbi. Insomma, nonostante la necessità di tamponare l’emergenza con Mazzarri, De Laurentiis ha le idee chiare sul futuro e punta a tornare competitivo nella prossima stagione.