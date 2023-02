Napoli-Cremonese, i tifosi protestano sotto la curva B

Napoli-Cremonese, i tifosi trovano i tornelli chiusi, scoppia la polemica ai tornelli della curva B.

Il Napoli sta attirando l’attenzione dei tifosi e dei media. Lo Stadio Maradona, la casa della squadra partenopea, è diventato un punto di riferimento per i tifosi appassionati, che stanno facendo il possibile per assistere alle partite dal vivo. Tuttavia, trovare i biglietti per queste partite sta diventando sempre più difficile, con il pubblico che affolla lo stadio per sostenere la loro squadra.

La società ha annunciato che i tornelli sarebbero stati aperti alle 17:30 per la partita di stasera contro la Cremonese, ma nonostante questo, i tifosi che si sono presentati all’orario stabilito hanno trovato i tornelli chiusi.

Ciò ha causato una protesta fuori dalla Curva B, mentre gli steward cercano di risolvere la situazione.

La protesta civile, dimostra che i tifosi del Napoli, aldilà dell’avversario di turno fanno di tutto per sostenere la squadra azzurra. La gara di questa sera è molto attesa, la squadra di Spalletti vuole riscattarsi dalla sconfitta in Coppa Italia. La partita inizierà alle 20:45 e sarà una sfida tra il Napoli, con 48 punti di vantaggio sulla Cremonese, e la squadra grigiorossa.