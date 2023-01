Napoli, tanti cori e striscioni dei tifosi azzurri. Che ovazione all’ingresso in campo

Napoli, ovazione dei tifosi azzurri all’ingresso in campo: tanti striscioni e sciarpe

Che ovazione dei tifosi napoletani presenti allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, appena il Napoli è entrato in campo. Nonostante il divieto di vendita ai residenti della regione Campania, dal resto d’Italia sono partiti tantissimi supporters. Circa 8mila che hanno acquistato il biglietto, a cui si aggiungono coloro che sono sparsi nei settori locali, per un totale di 10mila supporters azzurri. La loro voce si fa sentire nella “Scala del calcio” e sosterrà gli azzurri per tutti i novanta minuti.

Acclamazione per Meret appena è entrato in campo, così come per tutti gli altri calciatori azzurri. Proprio il portiere era il più atteso, dopo le voci che indicavano un possibile forfait. Invece il pipelet friulano ha superato la presunta febbre ed è del match. A salvaguardarlo uno scaldacollo in una serata molto fredda a Milano.

Tifosi del Napoli provenienti da ogni parte d’Italia

Tanti sono i cori e gli striscioni che i supporters azzurri hanno dedicato ai calciatori azzurri, senza far mancare cori di scherno alla tifoseria interista. Da “Milano azzurra” a “Club Napoli Partenope Modena” fino a “Bergamo Azzurra”: da ogni parte d’Italia e del Mondo provengono i supporters azzurri che rappresenteranno al meglio il Napoli.