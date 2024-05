Calciomercato Napoli: Conte resta la “variabile” per la panchina, rapporto solido con De Laurentiis

Conte resta un’opzione per la panchina del Napoli. Rapporto solido con De Laurentiis, ma servono progetti compatibili. L’ex CT vuole ripartire dopo un anno di pausa.

Il valzer degli allenatori per la panchina del Napoli continua a tenere banco, con diversi nomi che si rincorrono nelle ultime settimane. Tra i profili valutati dal presidente Aurelio De Laurentiis per il nuovo corso azzurro, resta viva la suggestione Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex CT della Nazionale italiana rappresenta una “variabile indipendente” per il futuro della panchina partenopea. Il rapporto tra Conte e De Laurentiis è solido, basato su stima e amicizia reciproca.

Già lo scorso ottobre, il Napoli aveva presentato un’offerta importante per convincere Conte a subentrare a Rudi Garcia in corsa. Tuttavia, l’allenatore salentino aveva declinato la proposta, preferendo non “saltare su un treno in corsa” ma partecipare alla definizione del percorso fin dall’inizio.

Attualmente libero da impegni dopo un anno di pausa, Conte ha voglia di rientrare nel mondo del calcio e il Napoli potrebbe rappresentare una sfida stimolante. Tuttavia, per concretizzare l’operazione, devono collimare le rispettive esigenze e i rispettivi progetti.

De Laurentiis cerca un allenatore di grande carisma e personalità per rilanciare le ambizioni del Napoli dopo una stagione deludente. Conte, dal canto suo, è noto per la sua mentalità vincente e la sua capacità di plasmare le squadre a sua immagine e somiglianza.

Nonostante la stima reciproca, l’operazione non si preannuncia semplice. Conte è un allenatore esigente, che richiede un progetto ambizioso e investimenti importanti sul mercato per poter competere ad alti livelli. De Laurentiis dovrà valutare attentamente se le richieste dell’ex CT sono compatibili con le strategie e le risorse del club.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi sulla panchina del Napoli, con De Laurentiis che potrebbe intensificare i contatti con Conte per capire se ci sono i presupposti per un matrimonio che farebbe sognare i tifosi partenopei. La “variabile” Conte resta in gioco, ma solo il tempo dirà se si trasformerà in realtà.