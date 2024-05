Napoli, Conte pretende rinforzi dal mercato: la reazione di De Laurentiis

Antonio Conte e il Napoli dovranno trovare un compromesso sulle strategie di mercato, il tecnico chiede rinforzi per essere competitivo da subito.

Mentre l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra sempre più vicino, uno dei nodi cruciali da sciogliere riguarda le strategie di mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, non sarà facile trovare un punto d’incontro tra le esigenze del club partenopeo e le ambizioni dell’allenatore pugliese.

Da un lato, il Napoli dovrà fare i conti con l’assenza dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, cercando di mantenere un equilibrio economico e rispettare i parametri finanziari che hanno contraddistinto la gestione di Aurelio De Laurentiis negli ultimi anni. Dall’altro, Conte ha la necessità di avere a disposizione una rosa competitiva fin da subito, in grado di interpretare al meglio il suo credo tattico e di lottare per traguardi importanti.

Conte pretende rinforzi dal mercato

“Conte conosce bene la politica societaria del Napoli e sa che senza Champions bisognerà fare attente valutazioni, ma anche De Laurentiis – che l’ha scelto – è consapevole delle ambizioni del tecnico e delle sue richieste“, si legge sul Corriere dello Sport.

“Sul mercato si troverà un punto d’intesa tra le idee di Conte, che ha avuto garanzie sul progetto, e le strategie del club, attento a non sforare il monte ingaggi, abile negli anni a rispettare determinati parametri arrivando comunque alla vittoria, come dimostrato dallo scudetto.”

Il quotidiano romano sottolinea quindi la necessità di trovare un compromesso tra le parti, con il Napoli che dovrà operare con acquisti mirati e precisi per rinnovare l’undici titolare e affidare a Conte un organico che possa assomigliargli e rispecchiare le sue idee di gioco.

La sfida per De Laurentiis sarà quella di accontentare le richieste del nuovo allenatore, senza però sforare il monte ingaggi e mantenendo quella prudenza economica che ha permesso al club di raggiungere traguardi importanti negli ultimi anni, culminati con la conquista dello scudetto nella scorsa stagione.

Dall’altro lato, Conte dovrà fare i conti con le limitazioni economiche imposte dall’assenza della Champions e adattarsi alle strategie di mercato del Napoli, pur avendo ricevuto garanzie sul progetto complessivo.

Trovare il giusto equilibrio tra ambizioni tecniche e sostenibilità economica sarà quindi la chiave per il successo di questa nuova avventura. Conte e De Laurentiis dovranno lavorare in sinergia per costruire una squadra competitiva, sfruttando al meglio le risorse a disposizione e puntando su acquisti mirati e di qualità.