Varriale: “Napoli competitivo in Italia ed in Europa con il quinto bilancio in Serie A”

Enrico Varriale rimarca che il Napoli è competitivo in Italia ed in Europa con il quinto bilancio in Serie A

Enrico Varriale, giornalista Rai, ai microfoni di 1 Station Radio, si è soffermato sul campionato del Napoli e sull’attuale situazione del calcio italiano: “Alcune volte quando si parla della Premier si dice che Ceferin abbia protetto il valore di questo campionato, ma si dimentica un aspetto. Perché la Premier dieci anni fa ha vissuto un momento di crisi, ma ha creato un sistema molto preciso, nel quale si privilegia lo spettacolo, si gioca a calcio esportando un prodotto poi diffuso per il mondo. Anche nell’universo asiatico si segue il campionato inglese… La differenza sta nella trattativa economica, ma anche perché in Italia si è creato un sistema chiuso che ha offerto prodotti deludenti dal punto di vista sello spettacolo”.

Varriale ritiene che il Napoli sta sorprendendo per la qualità di gioco

Varriale ha poi proseguito: “Il Napoli sta sorprendendo proprio in questo, nel girone d’andata ha mostrato qualità di gioco. Senza considerare che il club ha creato una squadra competitiva in Italia e in Europa, sebbene abbia il quinto bilancio in Italia. Sarà importante eventualmente anche il percorso in Champions degli azzurri, potrebbe crollare lo stereotipo che il calcio italiano non vince in Europa…”.

Sulla squadra che può insidiare il Napoli, Varriale, aggiunge: “Non c’è mai stato un precedente simile, un distacco così ampio dalla seconda in classifica. Da tempo ormai soltanto il Napoli può fermare sè stesso. Tutti hanno problemi di continuità, anche se la squadra che aveva più possibilità di insidiare gli azzurri era l’Inter. Ma è discontinua, ha disputato una gara importante proprio con gli azzurri, ma spesso e volentieri è venuta meno nel rendimento. Delude abbastanza anche la resa anticipata del Milan, poiché aveva dimostrato grandi doti caratteriali nella passata stagione, colmando anche il gap a livello organico con gli altri top club italiani”.