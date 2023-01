“Spalletti urla una parola chiave al Napoli in campo”: la rivelazione dalla panchina

Alessio Di Giuseppe rivela che dalla panchina Luciano Spalletti urla una parola chiave al Napoli quando è in campo

Alessio De Giuseppe di DAZN rivela un retroscena su quello che avviene durante le partite del Napoli, Il giornalista, spesso designato come bordocampista durante le partite del Napoli per l’emittente streaming, svela, attraverso Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, la parola chiave che Luciano Spalletti urla in partita: “Ho seguito diverse partite degli azzurri dal terreno di gioco del Maradona, devo dire che il mister si mette subito all’opera. Mi ha colpito la parola chiave che ripete ogni volta. La ripete dopo soli due minuti di gioco durante la partita e poi man mano nel corso del match”.

Di Giuseppe rivela che Kim e Rrahmani sono i due che vengono presi più di mira da Spalletti

L’inviato di Dazn ha poi proseguito: “Quest’anno la parola chiave di Spalletti è “Osi“, questo urla ai suoi ragazzi dalla panchina. “Osi, Osi”, un modo per dire ai calciatori di andare all’attacco e cercare in profondità l’attaccante nigeriano. Quest’anno è il vero quid pluris della squadra partenopea, qualcosa di veramente eccezionale”.

“Spalletti poi quando è arrabbiato se la prende spesso con Kim e Rrahmani, sono i due che vengono presi di mira dal mister, quando le cose non vanno come vorrebbe”. Ha concluso De Giuseppe.