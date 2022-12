Lozano via a giugno: Giuntoli ha il sostituto a parametro zero

Hirving Lozano può lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo quanto scrive Tuttosport Giuntoli vuole prendere Marcus Thuram.

Il giocatore francese di proprietà del Borussia M’Gladbach è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà il suo accordo con il club tedesco. Sul giocatore si sono inseriti già diversi club, ma secondo quanto riferisce Tuttosport c’è anche il Napoli in corsa. L’affare sarebbe di quello ghiotti perché il cartellino del giocatore non deve essere pagato.

Il Napoli segue Marcus Thuram da un po’ di tempo e con l’addio di Lozano può scagliare l’assalto al giocatore. Il club partenopeo sta seguendo diversi profili in quel ruolo, ma il francese piace molto anche da punto di vista tecnico. Ma per giugno Giuntoli sta inquadrando anc altro potenziali acquisti come il giovane Baldanzi dell’Empoli. Giovane e di grandi prospettive è anche Arda Guler, baby fenomeno del calcio turco che il club azzurro segue con estremo interesse.