Varriale: “Napoli Campione d’Inverno? La fotografia del dominio che non tutti accettano”

Enrico Varriale ritiene che il Napoli Campione d’Inverno è la fotografia del dominio che tanti fanno fatica ad accettare

Il Napoli ha conquistato il riconoscimento di campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Grazie al pari in rimonta della Roma contro il Milan, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno la matematica certezza di chiudere con più punti rispetto alle inseguitrici al giro di boa. Al momento Di Lorenzo & soci hanno messo in cascina 44 punti e godono di 7 lunghezze di vantaggio su Juventus e Milan, che inseguono a quota 37 punti. Questa è la terza volta negli ultimi anni in cui il Napoli si laurea campione d’inverno, ma come visto sia con Sarri che con Spalletti l’anno scorso, è un solo dato statistico e nulla di più. Perché quello che conta è ciò che avviene a maggio.

Per Varriale tanti media fanno fatica ad accettare il dominio del Napoli

Enrico Varriale ha espresso la sua opinione sui social. “Che significa essere Campioni d’Inverno? In termini pratici nulla perché non si è ancora vinto niente e la strada è ancora lunga. Ma è la fotografia del dominio di una squadra per metà stagione. Una realtà che una larga parte dei media fa tanta, ma tanta fatica ad accettare”, ha scritto il noto giornalista della RAI sul proprio profilo Twitter. In più egli ha pubblicato la prima pagina della Gazzetta dello Sport in cui non si parla di Napoli.