SSC Napoli, nuova strabiliante partnership con Call of Duty: i dettagli

Una nuova collaborazione strategica del Napoli con Call of Duty che rappresenta un passo audace nel mondo degli esports per il club.

CALCIO NAPOLI. In una mossa audace e innovativa, la SSC Napoli ha stretto una partnership senza precedenti con Call of Duty, la celebre serie di videogiochi che ha affascinato milioni di giocatori in tutto il mondo. L’accordo, annunciato ufficialmente sul sito del club partenopeo, segna un’entusiasmante convergenza tra il mondo dello sport e quello del gaming, aprendo la strada a nuove opportunità per gli appassionati di calcio e esports.

“Questa partnership con Call of Duty è un segno tangibile del nostro impegno per l’innovazione e l’internazionalizzazione”, ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli. “Siamo onorati di essere il Football Club Ambassador per il lancio di un nuovo capitolo di Call of Duty, e questa collaborazione è una pietra miliare nella nostra strategia di marketing ‘From Napoli to the World’. Con questa iniziativa, miriamo a raggiungere oltre 500 milioni di giocatori e appassionati della serie di videogiochi, portando il nome del Napoli in tutto il mondo.”

Call of Duty, sviluppato da Activision, è da tempo una forza trainante nell’industria del gaming, noto per un’esperienza di gioco immersiva e una competizione elettrizzante che ha catturato l’attenzione di giocatori di ogni angolo del pianeta. Questa collaborazione promette di creare un legame unico tra la comunità globale di Call of Duty e i sostenitori del SSC Napoli, aprendo nuove strade per l’interazione tra il calcio e il mondo degli esports.