Per Auriemma il Napoli sembra un branco di lupi che non si soddisfa mai e rivela una statistica pazzesca degli azzurri

Il Napoli è inarrestabile. Con la roboante vittoria per 0-4 allo stadio “Olimpico Grande Torino”, gli azzurri salgono a quota 71 punti, con 19 punti di vantaggio sulla Lazio prima inseguitrice. Numeri mai conquistati in Serie A. Sul rendimento della squadra di Luciano Spalletti si sofferma Raffaele Auriemma, nella puntata di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1. Il giornalista ha confermato i grandi numeri del Napoli: “Quando Spalletti dice il Napoli ha giocatori che non hanno mai vinto nulla ha ragione. C’è chi ha vinto in Polonia o campionati di medio livello come Lobotka in Slovacchia e Simeone in Argentina”.

Auriemma ricorda che il Napoli non pareggia dal 31 agosto

Il giornalista napoletano ha poi proseguito: “Non hanno mai vinto in Italia. Il classico branco di lupi affamato che non si soddisfa mai. Potranno vincere sempre e comunque perché la prossima gara avranno più fame di prima. Spalletti non ha nessun problema di motivare i calciatori o di metterli sull’attenti”.

Infine chiude Auriemma: “Tanto questi vanno in campo e non gliene frega nulla. Mordono chiunque e non abbassano l’attenzione contro nessuno. C’è una statistica incredibile: il Napoli ha pareggiato l’ultima partita il 31 agosto. Una cosa pazzesca di una squadra che non conosce più limiti”.