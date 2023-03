Venerato: “Il Napoli su Borrè? Rifiutato. Ecco le ultime su Laurientè e Beto”

Ciro Venerato dichiara che il Napoli ha rifiutato Borrè ed aggiorna le ultime novità su Laurientè e Beto

Ciro Venerato affronta i temi di mercato relativi al Napoli. Ai microfoni di 1 Station Radio, durante il programma 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione, il giornalista della Rai ha dichiarato: “Per Osimhen la base d’asta è 150 milioni? La cifra per l’eventuale cessione dovrebbe proprio aggirarsi sui 150 milioni. Il Manchester United resta sicuramente una delle squadre che segue il calciatore, soprattutto in virtù dei problemi in attacco. In tal senso, anche il Chelsea potrebbe configurarsi come squadra interessata, così come il Tottenham. Molto dipenderà anche dal futuro di stelle come Neymar e Mbappè. Non escludo che essi possano lasciare Parigi, e determinare un avvicinamento anche del club francese alla punta nigeriana. Dunque, è un discorso destinato a rimanere aperto sino alla prossima sessione di mercato. Il sogno del calciatore, d’altronde, è quello di poter giocare in Premier League”.

Venerato indica i possibili sostituti di Osimhen

Venerato ha poi proseguito: “Kvaratskhelia primo calciatore, dopo Diego (ex Juve), ad aver raggiunto dieci gol ed assist dopo la prima stagione in A: si possono temere cali di rendimento nella prossima stagione? Assolutamente no. Sono convinto che il prossimo anno il georgiano sarà ancora più devastante. Temo, infatti, che tra due anni bisognerà stare attenti alle sirene di mercato sul calciatore azzurro. A tal proposito, vorrei sottolineare quanto Kvaratskhelia si trovi bene in Italia, e soprattutto in città. Osimhen, invece, in quanto nigeriano, vede nella Premier il completamento di un sogno. Per Kvara, inoltre, ci sarà un adeguamento sui due milioni e mezzo”.

“Ulteriori novità di mercato per gli azzurri? È uscita in questi giorni una notizia sull’interessamento del Napoli per Borrè dell’Eintracht. Un membro dell’entourage ha contattato la società azzurra, la quale, però, ha rifiutato l’accostamento. Il club non ritiene il calciatore tecnicamente adeguato a quelle che sono le caratteristiche della squadra. Per quanto riguarda Laurientè, invece, la dirigenza azzurra non registra attività significative. In primis c’è una valutazione economica del Sassuolo che il Napoli ritiene fuori dai propri parametri. Inoltre, la società ritiene il giocatore prevalentemente impiegabile a sinistra, corsia ormai stabilmente occupata da Kvaratskhelia. Beto dell’Udinese e David del Lille sono nomi che girano in questi giorni in quanto eredi di Osimhen. Tuttavia, la decisione non verrà presa prima di giugno, quando sarà deciso il futuro del nigeriano”.