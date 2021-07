Il Napoli ha bloccato Tomas Vaclik. Il portiere del Siviglia è in scadenza di contratto, attualmente è impegnato a Euro 2020 con la Repubblica Ceca.

In attesa di definire il futuro di David Ospina , il Napoli pensa già al futuro delle propria porta. E secondo ‘Sky Sport’ si è già cautelato bloccando un nuovo estremo difensore: Tomas Vaclik, in scadenza di contratto con il Siviglia.

Dopo Vitkovice, Viktoria Zizkov e Sparta Praga in patria, Vaclik ha giocato con il Basilea dove si è imposto sul panorama europeo. Dopo quattro anni, la chiamata del Siviglia. Titolare nei primi due anni, è scivolato dietro nelle gerarchie nell’ultima stagione. Il Napoli lo ha bloccato, in attesa di approfondire eventualmente in caso di partenza di David Ospina. Completa il quadro Alex Meret, che attualmente è impegnato a Euro 2020 con l’Italia di Mancini.