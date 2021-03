Napoli-Benevento: gol di Politano era da annullare? Risponde Gazzetta

Il gol di Matteo Politano in Napoli-Benevento era da annullare? Secondo Gazzetta dello Sport il direttore di gara non avrebbe dovuto convalidare la rete del 2-0 per gli uomini di Gattuso.

Ultime notizie Calcio Napoli – Gazzetta dello Sport analizza il gol di Politano in Napoli-Benevento. La rete è stata convalidata anche dopo l’intervento del Var. Il direttore di gara non è andata a rivederla, ma da un check con i suoi assistenti è stata confermata la rete di Politano. Vibranti sono state le proteste dei calciatori del Benevento che lamentavano un tocco di mano dell’attaccante del Napoli, cosa fatta notare più volte anche nello studio della Domenica Sportiva.

Secondo Gazzetta il gol di Politano col Benevento non doveva essere convalidato: “Al replay l’azione sembra sporcata dal mani (involontario, ma non importa) di Politano: andava annullato. Inspiegabile“. Secondo il quotidiano l’episodio macchia la “direzione di gara di Abisso, ma la colpa è del Var dove operavano Valeri e Giallatini. L’azione del secondo gol del Napoli, segnato da Politano è molto confusa, dato che il calciatore del Napoli colpisce la palla mentre è in caduta e dopo un tocco di altri due calciatori. Alla fine la rete è stata convalidata, anche in seguito all’intervento del supporto tecnologico.