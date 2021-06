Calciomercato Napoli– Toma Basic e Schuurs sono in i nomi più caldi per la squadra partenopea. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha riportato alcune dichiarazioni sul mercato degli azzurri:

“Confermo l’interesse per Basic è reale, lui non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. Il Napoli ha la facoltà di poter vendere alle sue condizioni, nessuno può prendere per la gola De Laurentiis. Su Basic non è un interesse nato oggi ma ad ottobre. In quel periodo il Napoli non aveva liquidità perché il Bordeaux chiedeva 15 milioni. La scelta degli azzurri fu Bakayoko, una decisione last-minute ma più economica“.

Venerato ha poi aggiunto: “Ho parlato con l’Ajax e con chi rappresenta il difensore Perr Schuurs. Mi hanno confermato che il Napoli è pazzo per questo ragazzo. Tuttavia da Castel Volturno mi fanno sapere che le qualità tecniche sono fuori discussioni così come la bravura, ma risulta essere troppo costoso per le casse del Napoli. Senesi? E’ uno che piace e seguito ma non è il primo obiettivo”.