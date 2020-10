Napoli-AZ Alkmaar in streaming e in tv. Ecco come seguire la prima uscita degli azzurri di Gattuso in Europa League.

Il Napoli sfida l’AZ Alkmaar nella 1ª giornata del Gruppo F di Europa League. I partenopei di Gennaro Gattuso debuttano in Europa League sfidando in casa per il Gruppo F l’AZ Alkmaar, guidato in panchina da Arne Slot.

Il Napoli è reduce da un’ampia vittoria in campionato contro l’Atalanta, e occupa il 4° posto in classifica con 8 punti (uno di penalizzazione per non aver disputato la gara contro la Juventus).

Gli olandesi invece non sono partiti bene in Eredivisie, dove si trovano in 10ª posizione, avendo raccolto appena 4 punti nelle prime 4 gare.

Il Napoli non ha mai affrontato l’AZ nelle Coppe europee. I campani hanno tuttavia un bilancio negativo in epoca recente contro le formazioni olandesi, avendo collezionato una sola vittoria nelle ultime 7 sfide contro squadre dei Paesi Bassi (2 pareggi e 4 sconfitte).L’AZ, dal canto suo, ha perso le due trasferte giocate contro squadre italiane in Europa: contro l’Inter a San Siro nella Coppa delle Coppe 1982/83 (2-0 per i nerazzurri) e contro l’Udinese nell’Europa League 2011/12 (2-1 per i friulani).

NAPOLI-AZ ALKMAAR DIRETTA STREAMING E TV

La partita Napoli-AZ Alkmaar sarà visibile in diretta streaming. Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguirla su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire la gara in streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche i match dell’Europa League.

La sfida Napoli-AZ Alkmaar oltre che in streaming, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

NAPOLI-AZ PROBABILI FORMAZIONI

Gli appassionati potranno seguire in tv e streaming Napoli-AZ Alkmaar. Gli uomini di Gattuso in campo con l’incubo contagi, proveranno a regalare l’ennesima gioia ai tifosi partenopei. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.