Napoli, avvio complicato: Spunta un dato che preoccupa gli azzurri

Dopo il pari col Bologna il Napoli ha totalizzato 8 punti in 5 gare: è il peggior avvio dal 2015/16 con Sarri. Già -7 dalla vetta.

CALCIO NAPOLI. Il pareggio ottenuto contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato ha certificato la falsa partenza del Napoli in questa Serie A 2023/2024. Dopo 5 giornate, i campioni d’Italia in carica hanno raccolto solo 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Un rendimento negativo che rappresenta il peggior avvio degli azzurri in campionato dalla stagione 2015/2016, quando in panchina c’era Maurizio Sarri. In quell’annata, dopo 5 turni il Napoli aveva addirittura solo 6 punti, chiudendo poi al secondo posto.

L’era Garcia, dunque, stenta a decollare. I partenopei sono già a -7 dalla capolista Inter e le polemiche susseguenti al pareggio di Bologna certificano le difficoltà del momento. Dopo un ottimo precampionato, la squadra non ha ancora ingranato.

Urge una reazione immediata per non compromettere già ad inizio stagione la rincorsa al vertice. L’obiettivo minimo resta la qualificazione Champions, ma per centrarlo serve tornare presto alla vittoria. Il calendario fitto di impegni non concede pause. Garcia è chiamato a trovare subito la quadra.