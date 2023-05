De Maggio: “Non solo Scalvini: il Napoli bussa all’Atalanta per un top”

Valter De Maggio rivela a Radio Goal che il Napoli bussa all’Atalanta non solo per Scalvini ma anche per un top

Valter De Maggio in vena di notizie a Radio Goal in questi giorni. Dopo aver annunciato importanti notizie su Kim Min-Jae, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, il conduttore della trasmissione in programma su Radio Kiss Kiss Napoli: “Oltre a Giorgio Scalvini, il Napoli ha messo gli occhi su un altro pezzo pregiato dell’Atalanta. Si tratta di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano con cittadinanza inglese che quest’anno ha avuto un grande impatto nel campionato italiano“.

Lookman ha avuto un grande impatto con i bergamaschi, tanto da aver segnato 13 goal nella prima parte di stagione. Ad un certo punto la proiezione era di 20, 25 reti in Serie A, ma poi qualcosa è cambiato, con alcuni infortuni che ne hanno minato la seconda parte di stagione, insieme a qualche scelta di Gian Piero Gasperini che ad un certo punto ha preferito altri calciatori al suo posto. La seconda parte di stagione non cancella, però, la super prima parte di stagione del calciatore che, tra l’altro, è connazionale di Victor Osimhen e quindi potrebbe rinsaldare la colonia nigeriana a Napoli.