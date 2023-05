Erede Osimhen, De Laurentiis sa già chi prendere: un solo problema all’orizzonte

De Laurentiis ha individuato l’erede di Osimhen: Broja del Chelsea in pole position, ma il presidente vuole andarci cauto.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha in mente un possibile erede per Victor Osimhen, attaccante nigeriano che potrebbe lasciare la squadra a fronte di un’offerta monstre. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, De Laurentiis avrebbe mostrato interesse fin da subito per Armando Broja, ventitreenne albanese in forza al Chelsea, che però è reduce da un infortunio.

Proprio questo problema sembrerebbe ‘frenare’ il presidente del Napoli, che starebbe ancora valutando la situazione. La strategia del Napoli è quella di ricostruire una squadra vincente, ma ciò potrebbe implicare la rinuncia a uno dei suoi giocatori più importanti. Nonostante ciò, De Laurentiis sarebbe propenso a trattenere Osimhen a Napoli, a patto che l’offerta economica richiesta sia adeguata.

Attualmente Victor Osimhen percepisce uno stipendio netto di 4,5 milioni di euro. De Laurentiis ha già dichiarato che solo un’offerta ‘eccezionale’ potrebbe convincerlo a cedere la stella del Napoli. Tuttavia, ha anche posto una condizione aggiuntiva: desidera che eventuali trattative per la sua partenza siano concluse prima dell’inizio del ritiro estivo in Trentino.

Secondo alcune voci di mercato, Aurelio De Laurentiis sarebbe persino disposto ad aumentare l’ingaggio di Victor Osimhen per tenerlo almeno per un’altra stagione, la cosiddetta eccezione alla regola.