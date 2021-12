Napoli-Atalanta i convocati di Spalletti: Out Insigne e Fabian. Prima chiamata per Balla Moussa Mané

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Atalanta. prima chiamata per Balla Moussa Mané, difensore classe 2003.

NAPOLI-ATALANTA I CONVOCATI DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Atalanta. Nessuna sorpresa: sono out anche Fabian, Manolas ed Insigne oltre a Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Arriva dalla Primavera la prima chiamata per Balla Moussa Mané, difensore classe 2003 proveniente dal Bari, ecco le caratteristiche del giovane difensore.

Fuori dalla lista dei convocati anche Alessandro Zanoli, terzino alle prese con i postumi della positività al Coronavirus.

Nessuna sorpresa particolare, insomma, nell’elenco pubblicato in questi minuti dalla SSC Napoli attraverso i suoi canali di informazione ufficiali.

Ecco i calciatori convocati da Spalletti per la delicata partita contro l’Atalanta, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta alle ore 20:45:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa (numero 55);

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.