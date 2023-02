Napoli, hai visto l’Arsenal? Spezia tosto come l’Everton: punteggio a sorpresa

Napoli, hai visto l’Arsenal? Spezia tosto come l’Everton che ha sorpreso la capolista gemella degli azzurri in Premier League

Mai sottovalutare gli avversari inferiori. Così come domani c’è l’esame Spezia per il Napoli, ne è consapevole l’Arsenal, capolista della Premier League, che oggi, nell’anticipo di pranzo ha alzato bandiera bianca contro quella che, alla vigilia, era l’ultima in classifica insieme al Southampton. La derelitta Everton ha inflitto ai Gunners la sconfitta per 1-0 grazie alla rete di James Tarkowski al 60′, meritando di vincere per le tante occasioni create soprattutto nel primo tempo. Momento di flessione per la squadra di Mikel Arteta che, dopo l’eliminazione dai sedicesimi di finale della FA Cup, domenica scorsa contro il Manchester City, abdica anche a Goodison Park.

Napoli, non sottovalutare lo Spezia: tante similitudini con Everton-Arsenal

Tante similitudini tra Napoli e Arsenal anche in questa giornata, così anche come per Spezia e Everton, entrambe quart’ultime con lo stesso numero di punti (18) e partite (20). Sin dai giorni scorsi, Luciano Spalletti ha intimato ai suoi ragazzi di non snobbare la partita in terra ligure, nuova tappa di un cammino che deve garantire il miglior percorso in direzione Francoforte.

Oggi l’Arsenal ha perso col minimo scarto e gli è andata bene, con tre chance sprecate. Non poteva iniziare in modo migliore il cammino di Sean Dyche sulla panchina della parte blu di Liverpool, che appena cinque giorni è stato scelto per sostituire l’esonerato Frank Lampard. Premier League riaperta in attesa della partita del Man City domani in casa del Tottenham, ragion per cui massima attenzione per il Napoli all’impegno di domani con lo Spezia.