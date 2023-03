Napoli arrivano gli hoolingans: niente cinture agli inglesi!

Napoli blindata per Italia-Inghilterra valida per le qualificazioni agli Europei, in arrivo 2400 tifosi inglesi, rischio scontri.

Il Lungomare si prepara ad ospitare un grande evento sportivo e il tutto viene presidiato e blindato per garantire la sicurezza. Per Italia-Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona sarà presente anche il presidente della Repubblica, Mattarella.

La zona è sorvegliata dalle forze dell’ordine locali e anche da Scotland Yard, che ha collaborato per mettere a punto il dispositivo di sicurezza. La ferita ancora aperta degli scontri tra gli ultras dell’Eintracht e quelli del Napoli preoccupa le autorità, che chiedono particolare attenzione per l’eventuale presenza degli ultras del West Ham, rivali dei napoletani.

ITALIA-INGHILTERRA: RISCHIO SCONTRI A NAPOLI

Il Lungomare è diventato zona rossa, prescelta dalle autorità per garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti. Gli hotel della zona tornano alla ribalta, dopo gli scontri violenti avvenuti solo una settimana fa. Le due squadre nazionali e i loro sostenitori inglesi sono alloggiati in alberghi limitrofi, che saranno sorvegliati dalle forze dell’ordine italiane. Il Lungomare e la zona di Chiaia saranno le aree prescelte dai tifosi inglesi, per cui la sicurezza deve essere massima.

Le autorità italiane e britanniche si sono incontrate per mettere a punto il piano di sicurezza. È stato chiesto agli inglesi di non indossare cinture e cinghie in partenza, per evitare allarmi e scontri. La Nazionale inglese arriverà a Capodichino alle 18.55 e sarà scortata da 18-20 pullman per raggiungere il Maradona. La Questura di Napoli ha previsto un’ampia sorveglianza per evitare qualsiasi incrocio pericoloso tra membri di gruppi nemici nella mappa del tifo internazionale. La sicurezza sarà massima per garantire la riuscita dell’evento sportivo e la tranquillità di tutti i partecipanti.