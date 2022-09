Napoli-Apple, Bellinazzo: “Ecco il motivo dell’incontro. Un salto di qualità per il brand azzurro”

Il noto giornalista, esperto di calcio e finanza de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo si è espresso sulla possibile partnership tra Napoli ed Ajax ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “L’incontro di De Laurentiis con Tim Cook e la Apple? Fino allo scorso anno, l’Apple significava poco nel business dei diritti TV. Negli ultimi 18 mesi, invece, è cambiato tantissimo. Apple ha stretto accordi con baseball e MLS, seppur segua un modello un po’ diverso da quella che è la gestione dei diritti TV qui in Italia. Apple e MLS hanno un accordo di sviluppo industriale congiunto, un qualcosa a cui anche la Serie A dovrebbe guardare. Al momento c’è una vera e propria guerra tra i giganti dello streaming per i diritti legati al calcio. Non vedo perché Apple non possa partecipare anche lei a questo. I tanti fondi americani sulla Serie A potrebbero aiutare a portare qualcosa di diverso”.

Inoltre, Bellinazzo prosegue: “A breve ci sarà anche un nuovo bando. Di certo il Napoli sta compiendo un salto di qualità per i tanti brand che stanno sponsorizzando il club. Il ritorno in Champions ha agevolato questo percorso, che si sta affermando a livello internazionale”. Il modello Napoli? “E’ un discorso molto complesso, sicuramente gli azzurri hanno un equilibrio contabile invidiabile. Gli investimenti e i ricavi, però, sono stati relativamente pochi. Non può esistere un modello assoluto da dover seguire, dipende tutto da tante variabili. Il Napoli, di certo, continua a muoversi bene su alcuni ambiti, meno bene su altri. Gli azzurri sono stati un po’ obbligati a dover ridurre il monte ingaggi, ma questa strategia sta tornando a premiare sportivamente il club. Anche il Milan ha scelto questa strada, seppur un fatturato più alto”. Conclude Marco Bellinazzo.