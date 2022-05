GAZZETTA – Napoli, anche per Osimhen può essere l’ultima al Maradona: c’è un rischio concreto

Lorenzo Insigne prepara l’addio al Napoli giocando l’ultima gara allo stadio Diego Armando Maradona. Tutto pronto per salutare il capitano azzurro e dieci anni di storia con la maglia del club partenopeo. Ma secondo Gazzetta dello Sport, anche Osimhen potrebbe giocare l’ultima partita col Napoli allo stadio Maradona. Le voci di calciomercato dalla Premier League si fanno sempre più pressanti, con Aurelio De Laurentiis che si farebbe ingolosire volentieri da 100 milioni di euro. Non è un caso che si continui a parlare di sostituti di Osimhen, nonostante il calciatore nigeriano abbia fatto capire di voler restare a Napoli. Negli scorsi giorni dalla Turchia hanno rilanciato il nome di Icardi per il Napoli, segnale che il nome di Osimhen sul calciomercato è molto chiacchierato.

Secondo Gazzetta c’è il rischio che per Osimhen possa essere l’ultima partita allo stadio Maradona, anche perché il campionato del Napoli si concluderà a La Spezia. “Le sirene della Premier continuano ad ammaliarlo e Aurelio De Laurentiis ritiene tutti i suoi giocatori cedibili, al giusto prezzo. Che dovrà essere per il presidente a tre cifre, la qual cosa comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza. Al tempo stesso Arsenal e Manchester United hanno preso informazioni, mosso intermediari ma ancora non hanno presentato un’offerta diretta per il centravanti nigeriano. Victor, a parole, ha detto ai tifosi dai microfoni della radio ufficiale, di essere dispiaciuto per lo scudetto mancato e di volerci riprovare a vincerlo nella prossima stagione. Ma se arrivasse l’offerta dall’Inghilterra per lui si parlerebbe di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 4,5 milioni netti che prende dal Napoli“.