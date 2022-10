Napoli-Ajax: dal Maradona arriva una brutta notizia per Spalletti

Napoli-Ajax l’infortunio di Frank Anguissa è una notizia negativa per Luciano Spalletti che agguanta la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Gli azzurri avanzano a grandi falcate verso la possibilità di passare addirittura da primo in classifica il Girone A di Uefa Champions League. Sarebbe un traguardo davvero clamoroso per gli azzurri stanno dominando in lungo e in largo in Europa. Anche con l’Ajax la squadra di Spalletti ha giocato un’ottima partita, anche se ha subito due gol, di cui quello su rigore assolutamente regalato dal direttore di gara, il tedesco Zwayer.

Anguissa: infortunio in Napoli-Ajax

Il Napoli esce dallo stadio Diego Armando Maradona con la vittoria sull’Ajax e con una prova di maturità importante contro gli olandesi. I Lancieri erano venuti per riscattare il 6-1 dell’andata, ma hanno preso altri quattro gol.

Ma durante Napoli-Ajax si registra anche l’infortunio di Anguissa. Il centrocampista del Camerun ha subito un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo al minuto 49, al suo posto è subentrato Ndombele che ha giocato un’ottima partita.

Al momento non si sa ancora quale sia l’entità del problema muscolare per Anguissa, nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto ad ulteriori controlli per capire se potrà recuperare.

Il Napoli giocherà domenica alle 18.00 contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Visto l’impegno così ravvicinato sembra davvero difficile che si possa recuperare da un qualsiasi infortunio muscolare. Ma comunque al momento non si possono dare ancora sentenze, perché il giocatore si è subito fermato quando ha sentito dolore.

Per Spalletti sarebbe una perdita importante dover rinunciare ad Anguissa, anche se la rosa azzurra ha dimostrato di essere molto valida. Non va dimenticato che in panchina c’è sempre Demme che fino ad ora non ha giocato a causa di un infortunio subito prima che cominciasse il campionato.