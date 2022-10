Napoli-Ajax – Alvino in estasi: “Napoli macchina da gol infernale”

Napoli-Ajax, Carlo Alvino esulta al termine del match vinto dagli azzurri 4-2. “Napoli macchina da gol infernale” scrive il giornalista.

La squadra di Luciano Spalletti mette in cassaforte la qualificazione agli Ottavi di Champions League con ben due giornate di anticipo. La vittoria sull’Ajax permette al Napoli di ragionare concretamente per il primo posto nel Girone A, che farebbe sperare di poter pescare una squadra meno forte al turno successivo. Ecco perché l’entusiasmo dei tifosi sale sempre di più. Il Napoli è primo in Serie A e vola in Champions League. Diciassette gol segnati in quattro gare danno il senso di cosa stanno facendo Kvaratskhelia ed i compagni.

Napoli-Ajax: il commento di Alvino

“Napoli-Ajax Sbalorditivo stupefacente entusiasmante ma soprattutto emozionante Questo è il Napoli. Orgoglio di un popolo che si stringe attorno a Spalletti e a questa macchina da gol infernale che promette il paradiso. Il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà” questo quanto scritto da Carlo Alvino dopo la vittoria del Napoli con l’Ajax.