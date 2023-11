Napoli, a gennaio Demme o Gaetano in partenza. Tre nomi nel mirino

Il Napoli a gennaio potrebbe cedere Demme o Gaetano e valuta tre nomi per sostituirli: Tousart, Gronbaek e Chekri.

CALCIOMERCATO NAPOLI – In casa Napoli potrebbero esserci novità a centrocampo nel calciomercato di gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno tra Diego Demme e Gianluca Gaetano lascerà quasi certamente gli azzurri a gennaio.

Demme è da tempo sul mercato, mentre per Gaetano si valuta la soluzione prestito per giocare con continuità. In entrata il Napoli sta sondando tre nomi. Se venisse confermato Garcia, si potrebbe tentare l’approccio per Tousart dell’Union Berlino.

Gli altri profili sondati sono il norvegese Gronbaek del Bodo Glimt e il franco-algerino Chekri del Lione. La dirigenza azzurra è già al lavoro per eventuali rinforzi a centrocampo.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutte le trattative del Napoli nel calciomercato invernale. Gli azzurri vogliono farsi trovare pronti per la seconda parte di stagione tra campionato e Champions League.