Nandez-Napoli: Marotta entra nella trattativa e prova a beffare Giuntoli

Nandez-Napoli, l’Inter con Marotta irrompe nella trattativa. Il dg nerazzurro prova a beffare Cristiano Giuntoli.

Nahitan Nandez al centro delle trattative di calciomercato con il Napoli che ha presentato un’offerta ufficiale, ma piace anche all’Inter. Al momento sono questi i due club che maggiormente si sono interessi al calciatore di proprietà del Cagliari. Il procuratore di Nandez è Pablo Bentacur che il Napoli conosce bene perché aveva in gestione anche Gargano ed altri giocatori in orbita azzurra. L’agente non avrebbe problemi a portare Nandez in Campania, anche perché i rapporti con la società sono buoni, ma la scelta finale sarà del centrocampista.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, Marotta sembra intenzionato a beffare Giuntoli. L’Inter vorrebbe soffiare Nandez al Napoli, la proposta degli azzurri è quella di un prestito con diritto di riscatto, che non avrebbe convinto il presidente Tommaso Giulini, disposto a far partire l’ex Boca unicamente a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Più facile, da questo punto di vista, ragionare con Beppe Marotta, che potrebbe soddisfare le esigenze del patron sardo.

” L’Inter irrompe su Nandez, beffando il Napoli. La prima proposta, prestito con diritto di riscatto, formulata dal club di Aurelio De Laurentiis è stata rispedita al mittente: il Cagliari non intende prendere in considerazione possibilità che non includano l’obbligo di riscatto. I dirigenti meneghini si stanno muovendo concretamente per il 25enne ex Boca Juniors e i colloqui sono serratissimi. L’idea sulla quale si sta lavorando prevede un prestito oneroso, che si aggira sui 5-6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato tra diciotto mesi, nel giugno del 2023. Un’operazione totale da 20 milioni di euro, più bonus: è questa la valutazione che il presidente rossoblu, Tommaso Giulini, dà al cartellino di Nandez“.